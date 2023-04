Guillermo Salas sobre empate de Alianza Lima en Copa Libertadores: "Me gustó lo que mostró el equipo"

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima tuvo un buen desempeño ante Athletico Paranaense en Copa Libertadores. Los 'Blanquiazules' dominaron a los 'Rojinegros' en los últimos minutos del juego. En ese sentido, el director técnico de los 'Grones', Guillermo Salas, tuvo un favorable análisis sobre sus dirigidos.

El estratega aliancista señaló encontrarse "tranquilo" luego del nivel futbolístico evidenciado por sus pupilos. Pese a ello, reflexionó sobre el resultado, apuntando que no estaba en "sus planes" empatar en su debut en el máximo certamen internacional.

En esa línea, 'Chicho' aseguró que Alianza Lima tiene posibilidades de sumar en sus encuentros en condición de visitante.

"No me voy tranquilo con el resultado, hoy había que ganar. Me gustó lo que mostró el equipo, pero no estaba en los planes empezar así. Siempre es mejor ganar en casa, ahora tenemos que sumar de visita y estoy seguro que así será", declaró en conferencia de prensa.

Alianza Lima propuso

Pese a no conseguir el ansiado resultado, Guillermo Salas apuntó que esta versión de Alianza Lima es diferente a sus antecesoras. Ello porque su equipo intenta combinar y asociarse sin temor al rival del frente.

"La diferencia de otros partidos de arranque de Copa, es que hoy propusimos. Lo digo de manera humilde, hoy fue un equipo que propuso. Esa es la diferencia de la presentación de Alianza en otras ediciones", añadió en su intervención

Dos caras distintas

Alianza Lima mostró dos caras de una misma moneda. En el primer tiempo, el equipo de Guillermo Salas fue dominado por el subcampeón de la 'Copa'. Ángelo Campos estuvo pletórico durante los primeros 45 minutos y evitó que los 'Rojinegros' se adelantaran en el marcador.

Para el segundo periodo, los 'Grones' salieron revolucionados. Guillermo Salas tocó las fibras más sensibles de los jugadores e hizo los cambios necesarios para que los 'Gallos Negros' se acerquen al arco de Bento.

Las grandes incógnitas

Las grandes figuras del ataque de Alianza Lima no dieron la talla durante los minutos que permanecieron en el campo. Específicamente, Christian Cueva, Gabriel Costa y Bryan Reyna no estuvieron claros con el balón, y no generaron ocasiones para el ariete colombiano, Pablo Sabbag.

Próximo juego de Alianza Lima

El próximo juego de Alianza Lima será contra Libertad de Paraguay en tierras 'guaraníes'. Los 'Grones' se medirán a este rival el siguiente 20 de mayo, tras un pequeño cese de la competición internacional.

Los 'Blanquiazules' deberán vencer en el estadio Tigo La Huerta para romper la racha de 30 juegos sin ganar en el máximo certamen sudamericano.