Christian Cueva felicita a Sergio Peña tras el duelo ante Colombia: "Siga metiendo chocolate"

La Selección Peruana obtuvo un empate positivo el último viernes ante Colombia en el duelo válido por la fecha siete de las Eliminatorias. Los dirigidos por Jorge Fossati tuvieron varios elementos en gran nivel como Carlos Zambrano, Renato Tapia, Alex Valera y Sergio Peña.

Justamente, el habilidoso volante del Malmo de Suecia fue uno de los más elogiados por el aficionado del combinado patrio al demostrar su capacidad futbolística para manejar el balón y generar jugadas de peligro, las cuales habían escaseado en los primeros seis encuentros de este proceso clasificatoria.

Uno de los que se sumó a esta avalancha de comentarios positivos en favor de Sergio Peña fue Christian Cueva. El otrora 10 de la Selección Peruana comentó en la publicación que realizó el futbolista que milita en Europa y le dejó una breve, pero contundente felicitación por su buena actuación ante Colombia.

"Me encantó '10'. Siga metiendo chocolate", escribió 'Aladino en el post de Instagram del ex Alianza Lima.

Christian Cueva elogió a Sergio Peña tras su buen encuentro ante Colombia.

Luego de dos días de la igualdad ante los cafeteros, Sergio Peña se pronunció en una reciente conferencia de prensa sobre lo que fue este importante duelo y sobre lo que será la complicada visita a la altura de Quito para enfrentar a Ecuador. Sobre los elogios que ha recogido, el '10' de la Selección Peruana aseguró que esto era algo que se esperaba ya que viene jugando con regularidad en su club.

Asimismo, el integrante de la Bicolor dejó en claro que siempre intenta dar lo máximo en cada partido que juega y esto se ve reflejado, pues ahora jugará Europa League con su equipo en la actual temporada.

"He tenido partidos buenos y malos como los tenemos todos durante nuestra carrera, todos los partidos son diferentes, pero yo siempre me quedo tranquilo porque intento dar el máximo y sé de lo que soy capaz. Muchos se sorprenden por el partido que hice ante Colombia, pero en lo personal yo no me sorprendo. Vengo jugando en mi club, vengo jugando Champions, voy a jugar Europa League, y creo que lo que he logrado ha sido por méritos propios, por trabajo", expresó ante los medios.