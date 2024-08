¿Christian Cueva podría volver a vestir la camiseta de Cienciano? Esto es lo que se sabe

En los últimos días, Christian Cueva ha estado en el centro de un escándalo que ha agitado el fútbol peruano. El mediocampista, quien recientemente se separó de Cienciano, enfrenta denuncias de agresiones físicas y psicológicas de su esposa, Pamela López. Este lío personal fue lo que lo sacó del equipo, y aunque muchos hinchas lo respaldaron, aún no está claro del todo. Los rumores de un posible regreso están muy fuertes.

La situación tomó un giro inesperado cuando el periodista deportivo Marcello Merizalde reveló que Christian Cueva había sido visto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega durante el triunfo de Cienciano en el clásico del sur contra FBC Melgar.

La presencia de Christian Cueva en el estadio generó rumores sobre una posible reincorporación al equipo. Marcello Merizalde publicó en sus redes sociales: "En los comentarios de una publicación en Facebook, nos compartieron esta foto de Christian Cueva en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. ¿Volverá a entrenar con Cienciano?".

La posibilidad de un regreso de Christian Cueva a Cienciano fue respaldada por el reconocido periodista Carlos Univazo. Según Univazo, la dirigencia del club está esperando que la situación se calme antes de tomar una decisión definitiva sobre la contratación del futbolista.

Además, explicó que, dado que Christian Cueva no ha disputado ningún partido en el campeonato peruano durante el año, podría ser fichado en cualquier momento, sin la presión del cierre del libro de pases.

"No hay prisa con el libro de pases; puede ser fichado en cualquier momento al no haber jugado en todo el año. Anoche, la gente lo coreaba. Eso no es casualidad", concluyó Carlos Univazo.