Jorge Fossati desea que Christian Cueva resuelva su situación: "Rezo para que terminen este episodio en paz"

La Selección Peruana cumplió su primer entrenamiento con los jugadores del medio local pensando en lo que serán los duelos por Eliminatorias ante Colombia y Ecuador. Antes de los trabajos, Jorge Fossati conversó con los medios de prensa que se acercaron hasta VIDENA para responder a las diferentes consultas.

El experimentado entrenador se refirió a las ausencias de Paolo Guerrero o de André Carrillo luego de haber participado en la reciente Copa América. Asimismo, el 'Nono' habló sobre lo que está viviendo Christian Cueva luego de la denuncia de Pamela López en su contra por violencia física y psicológica.

Respecto a este tema, Jorge Fossati se enfocó en el lado humano del futbolista e hizo un pedido público para que él y su aun esposa puedan solucionar este tema lo más rápido posible. De igual forma, aseguró que esta situación no permite que el jugador pueda estar concentrado en volver a retomar su mejor nivel.

"El tema de Christian de los últimos días, me preocupó la parte humana y, con respecto a eso, solo puedo decir que rezo para que Christian y su señora terminen este episodio en paz, juntos o separados, como para que la familia esté protegida. No soy de los que me pongo a señalar a nadie, en casos como este, donde está actuando la justicia. Es de mi deseo en este momento que esa situación quede debidamente resulta para el bien de Christian, su señora y su familia", inició.