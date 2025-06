Christian Cueva rompe su silencio sobre su ausencia en la Selección Peruana: "No me tocó"

Christian Cueva brilló el pasado jueves en el empate 1-1 entre Cienciano y Atlético Mineiro. 'Aladino' marcó en territorio brasileño y fue clave para que el 'Papá' logre su clasificación directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Tras el regreso del equipo cusqueño, el mediocampista se refirió a su ausencia en la lista de convocados por Óscar Ibáñez, técnico de la Selección Peruana, y reveló que "nadie conversó conmigo", señalando la falta de comunicación por parte del cuerpo técnico.

"Para nada, nadie conversó conmigo (...) Decirte que merecía o no merecía, se ve injusto de mi parte, porque todos mis compañeros también, hay muchos que pasan por buenos momentos, hay otros que no pasaron por buenos momentos, llegan a la selección de alguna forma. No me tocó y simplemente ya está, hay que seguir trabajando, nada más", declaró.