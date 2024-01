¿Christian Cueva vuelve a la Selección Peruana?: Jorge Fossati indicó que podría convocarlo con una condición

12/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva no deja de dar que hablar, y no es para menos. El volante ofensivo fue un referente en la Selección Peruana en su momento, pero lamentablemente se encuentra en un pésimo momento deportivo. Sin embargo, parece no alejarse de la nómina de la 'Bicolor', o al menos así lo hizo saber Jorge Fossati.

En una reciente entrevista con DirecTV Sports Uruguay, el extécnico de Universitario no descartó llamar a Cueva a la selección en un futuro, pero solo con la condición de que mejore su rendimiento y gane continuidad.

"A Christian Cueva hoy no lo puedo convocar, hoy no. Pero si él juega y encuentra el nivel claro que sí", expresó Fossati.

Desea trabajar con los futbolistas

Fossati, cuando fue cuestionado sobre su llegada a la Selección Peruana, no escondió su confianza por los futbolistas del país, señalando que se puede alcanzar su idea de juego con los nombres disponibles en la 'Bicolor'.

"Yo vengo a convencer al jugador de nuestra idea. No hay forma de negociar la actitud y las ganas. Como creo en la capacidad del futbolista peruano, si yo estoy convencido, los voy a convencer", señaló el estratega.

En esa línea, volvió a mencionar que bajo su dirección, no existen futbolistas 'imprescindibles' en el once titular, y que confía mucho más en formar un grupo sólido con características explotables.

"Ahora, para nada considero que haya imprescindibles, ni aquí en el cargo en el que estoy sentado, ni en un plantel de jugadores. Mucho más cuando estás hablando de un plantel de selección", comentó.

Cueva respondió a sus críticos

El futbolista, por su lado, ya hizo públicas sus ganas de regresar a la 'Blanquirroja'. Esto, en una entrevista con FUTMAX League, la división alternativa de Fútbol 7 donde el volante es organizador. Cueva indicó que "lo retiraron antes de tiempo".

"Ya hasta me retiraron del fútbol, pero esto es mi pasión. Yo sigo en lo mío y tratando de recuperarme lo más rápido posible. Esta nueva faceta también la disfruto porque se habla de fútbol", indicó el exatacante de Alianza Lima.

Asimismo, habló de su grave lesión, la cual fue un 'tema sensible'.

"Es un tema muy sensible para mí. Estar en Alianza fue lindo porque yo también soy hincha. En esta última temporada, prácticamente tuve que no jugar los últimos partidos. Lo más importante para mí es operarme para recuperarme. Creo que tengo la cabeza mucha más clara. Los golpes que pasan en la vida no son por las puras. He tenido mi familia al lado y eso me fortalece mucho"

