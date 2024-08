Christofer Gonzales lanza ¿indirecta a Universitario?: "Sporting Cristal no se caracteriza por estar hablando"

Christofer Gonzales se ha convertido en uno de los principales protagonistas del mercado de pases luego de acordar su salida de Universitario y fichar por Sporting Cristal por el resto de la temporada. 'Canchita' había llegado a tienda crema a inicios de temporada como uno de los principales refuerzos en este año especial por los 100 años de fundación del club.

Sin embargo, su pobre rendimiento futbolístico generó que la hinchada lo critique duramente y un cortocircuito con el entrenador Fabián Bustos terminó echando su suerte. Ahora en tienda rimense, el volante busca recuperar su mejor nivel pensando en volver a ganarse un lugar en la Selección Peruana.

Con su fichaje confirmado, Christofer Gonzales estuvo presente en el Alberto Gallardo en lo que fue la goleada de Sporting Cristal por 4-0 ante Carlos A. Mannucci. Tras el pitazo final, la prensa fue detrás de 'Canchita' para conocer sus sensaciones a pocas horas de volver al elenco celeste.

El volante aseguró estar muy emocionado con esta oportunidad y de pasó dejó un contundente mensaje que podría interpretarse como una indirecta a Universitario.

"Bien, muy feliz de volver y estoy muy entusiasmado por jugar. Hoy en día no tengo que hablar nada, estoy muy enfocado en Sporting Cristal. Cristal no se caracteriza en estar hablando ni nada y hoy estoy feliz, emocionado y lo único que quiero es jugar y disfrutar", indicó a los medios.

"Una revancha, no. Creo que he venido a jugar a sentirme feliz a disfrutar y cuando disfrutas todo fluye. Estoy muy agradecido por el cariño de toda la gente de Sporting Cristal, desde el día 1 que llegué al club me recibieron muy bien y todo dependía de mi en base a trabajo, sacrificio y mucho amor por esta camiseta", agregó.