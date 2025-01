Churín maravillado con la hinchada de Universitario: "Recibieron al campeón como correspondía"

El delantero de Universitario de Deportes, Diego Churín, quedó maravillado con el apoyo de la hinchada 'crema' en el partido ante la Selección de Panamá.

En declaraciones a la prensa, el atacante argentino indicó que no se sintió cómodo con su participación en la victoria ante la selección centroamericana, sin embargo, resaltó el triunfo del equipo antes del inicio del campeonato peruano.

"En lo personal, me sentí un poco mejor en Colombia. Hoy tal vez entrando sentí el trajín del partido, pero bueno, lo importante es el triunfo del equipo. No sé si lo hice tan bien, hoy me voy con un sin sabor, pero acá lo importante es el grupo, que el equipo haya ganado y que se le haya dado el triunfo a esta hinchada maravillosa. Soy autocrítico y así como soy autocrítico, me gusta trabajar", declaró.