Coki Gonzales sobre fichaje de Universitario: "Rodríguez sí generó ilusión" ¿Y Jairo Concha?

Universitario de Deportes dio un golpe sorprendente en el mercado de pases al revelar a Jairo Concha como su nuevo refuerzo para la temporada 2024 de la Liga 1. Este movimiento inesperado agita las aguas, especialmente por la historia del jugador como bicampeón con Alianza Lima, el eterno rival del equipo de Ate.

Jairo Concha en Universitario

Jairo Concha, que en su momento celebró éxitos con Alianza Lima, ahora asumirá el desafío de defender los colores de Universitario de Deportes. Esta inusual transición no pasó desapercibida, avivando la rivalidad entre ambos clubes. La llegada del exitoso jugador, bicampeón con los blanquiazules, es un cambio de lealtades que ha sorprendido a propios y extraños.

¿Qué dijo Coki Gonzales?

La noticia no solo provocó reacciones entre los hinchas, sino que el periodista deportivo Coki Gonzales, reconocido por su labor en Latina, generó controversia al expresar su opinión en las redes sociales. En un mensaje en la plataforma X, desestimó la contratación de Jairo Concha como el fichaje estelar que los hinchas crema anhelaban para el centenario del club.

"Universitario se lleva a Jairo Concha para completar la volante del centenario. Un buen jugador pero queda claro que el hincha crema esperaba un nombre que los ilusione por los 100 años del club", inició Coki Gonzales.

Universitario se lleva a Jairo Concha para completar la volante del centenario. Un buen jugador pero queda claro q el hincha crema esperaba un nombre q los ilusione por los 100 años del club.

Por su parte Alianza Lima lo reemplaza con Sebastian Rodriguez, quien sí generó ilusión — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) January 11, 2024

El periodista deportivo no dudó en comparar la llegada de Jairo Concha con la de Sebastián Rodríguez, recién incorporado por Alianza Lima. Coki Gonzales sostuvo que la contratación del popular 'Bigote' generó mayor ilusión entre los hinchas aliancistas, insinuando que Universitario de Deportes no cumplió con las expectativas de sus seguidores en el año del centenario.

"Por su parte Alianza Lima lo reemplaza con Sebastián Rodríguez, quien sí generó ilusión", finaliza el mensaje que emitió Coki Gonzales en su cuenta de X.

Intercambio de opiniones

La opinión de Coki desató un intenso intercambio de comentarios en redes sociales entre los hinchas cremas y el periodista. Algunos seguidores defendieron la decisión del club, mientras otros cuestionaron la imparcialidad de Gonzales, recordando su simpatía declarada por Alianza Lima en el pasado.

El periodista, por su parte, respondió argumentando que la ilusión debería basarse en fortalecer la defensa, no solo en nombres destacados: "Te voy a responder con el mismo aspecto que evalué 'la ilusión'. Esa defensa por nombres no me genera ninguna ilusión pensando en Copa Libertadores. Quizás la rompan, no lo sabemos".

La llegada de Jairo Concha a Universitario de Deportes ha desencadenado una serie de reacciones polarizadas entre los aficionados, periodistas y el anuncio del rival para la Noche Crema 2024 añade más anticipación a un año crucial para el club en su centenario.