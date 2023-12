¡Ilusión 'blanquirroja'! Jorge Fossati sorprende con emotivo mensaje a la hinchada peruana ¿Qué dijo?

Jorge Fossati continúa acaparando las portadas de los diferentes medios de comunicación. Y es que con su próxima llegada a la 'Bicolor', el estratega uruguayo ha generado gran expectativa en la hinchada peruana, dejándoles incluso un emotivo mensaje.

Durante su paso por el aeropuerto Jorge Chávez, Fossati se tomó unos minutos para brindar declaraciones a los medios de prensa, sorprendiendo con un mensaje de optimismo, compromiso y respeto dirigido a toda la afición peruana.

Es así que, destacó el cariño del hincha peruano, calificándolo de 'impagable' y asegurando que con la ayuda de todos se conseguirán los objetivos, entre los cuales está la tan ansiada clasificación al Mundial 2026.

En los próximos meses, la Selección Peruana enfrentará a Chile por el torneo de la Copa América 2024. En ese sentido, Jorge Fossati se refirió a los rumores de que posiblemente Ricardo Gareca sea el próximo DT del conjunto sureño.

Según dijo Fossati, el día que esa situación se dé el enfrentamiento será entre la 'Bicolor' y la 'Roja' debido a que él no juega mano a mano contra nadie.

"Yo no juego contra nadie en mano a mano, el día que toque contra Chile, será Perú - Chile, no vs. Gareca", afirmó ante la prensa.