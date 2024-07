¡Como una estrella! Joao Grimaldo fue presentado como futbolista del Partizán de Serbia

La llegada de Joao Grimaldo al Partizán de Serbia ha sido como la de toda una superestrella. El extremo peruano fue presentado oficialmente por su nuevo club, con el que firmó un contrato de cuatro temporadas.

Grimaldo vestirá la camiseta 20, la misma que utilizó durante sus mejores momentos en Sporting Cristal, los que buscará replicar en la Superliga del país europeo. Su llegada no solo parece ser beneficiosa para él, sino para su institución, que se ha mostrado entusiasmada con su nuevo refuerzo.

Por su lado, el FK Partizán entrevistó a Grimaldo en su video de presentación, en donde el futbolista peruano manifestó sentirse agradecido por vestir los colores del histórico club.

"He estado en Europa antes, visitando a familiares, pero esta es mi primera vez en Serbia. Fue un vuelo muy largo, todavía me estoy recuperando de la diferencia horaria, pero estoy feliz de estar finalmente aquí", comentó el jugador.

El exfutbolista de Sporting Cristal explicó que se decantó por la oferta del Partizán pues este es un club con mucha tradición, que además ha ganado varios títulos locales y europeos a lo largo de su existencia.

"Lo que más me gustó fue que el Partizán es un club con tradición y con muchos títulos ganados. Me gusta especialmente la gran cantidad de fanáticos que, según he escuchado, son increíbles, ¡así que no puedo esperar para entrar al campo!", añadió.