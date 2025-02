Con Luis Advíncula: Boca Juniors y las 9 bajas que tendrá para enfrentar a Alianza Lima por la Copa Libertadores

17/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas horas para el esperado duelo a jugarse este martes 18 de febrero en Matute entre Alianza Lima y Boca Juniors en el marco de la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores de América. Íntimos y xeneizes saldrán a la campo de juego del Alejandro Villanueva con el propósito de sacar un resultado positivo para que el próximo martes en la Bombonera pueda definirse la llave.

En medio de una gran expectativa, los dirigidos por Fernando Gago arribaron a Lima este último domingo con su presidente, Juan Román Riquelme, a la cabeza. Tras pisar suelo nacional se dirigieron a su hotel de concentración donde aguaran por el pitazo inicial del uruguayo Esteban Ostojich, quien se encargará de impartir justicia dentro de la cancha.

Las 9 bajas de Boca Juniors

Y aunque el posible once que salga a enfrentarse a Alianza Lima tendrá nombres de gran relevancia, lo cierto es que Boca Juniors no podrá contar con 9 futbolistas clave para este trascendental duelo. En primer lugar, Edinson Cavani y Marcos Rojo se sintieron en las últimas jornadas por lo que el entrenador decidió que no viajen con la delegación a Lima.

En esa misma línea, Ignacio Miramón, Tomás Belmonte y Ander Herrera arrastran sendos desgarros que los alejarán de las canchas hasta, por lo menos, fin de mes. Cristian Lema es un caso particular pues es uno de los pocos de este grupo que se encuentra bien físicamente, pero por decisión de Fernando Gago no viene siendo considerado.

En el caso de nuestro compatriota Luis Advíncula, su ausencia se debe por una suspensión que arrastra desde el 2024 debido a la expulsión que sufrió en el duelo ante Cruzeiro por los octavos de final de la anterior Copa Sudamericana. Por último, Sergio Romero y Nicolás Figal se encuentran en proceso de recuperación tras ser operados en las últimas semanas.

El posible once de Alianza

Volviendo a los íntimos, Néstor Gorosito quiere pasar la pagina de lo que fue la dolorosa derrota ante Alianza Atlético y pondrá al mejor once posible para enfrentar a los argentinos. El equipo será el mismo que venció a Nacional de Paraguay la semana pasada salvo por la inclusión de Fernando Gaibor en lugar del desgarrado Pablo Lavandeira.

De esta manera, Boca Juniors, dirigido por Fernando Gago, contará con nueve bajas para lo que será el duelo ante Alianza Lima por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.