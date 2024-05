¡Confirmado! Presidente de La Liga anuncia que Kylian Mbappé jugará por el Real Madrid

Luego de anunciar su salida del PSG, Kylian Mbappé volvió a ingresar al ojo de la tormenta, pues el presidente de La Liga de España anunció su llegada a Real Madrid de cara a la próxima temporada. ¿Se le escapó?

En una reciente entrevista con Olé, el mandamás del balompié español, Javier Tebas, afirmó que el merengue tiene todo listo para concretar y hacer público la contratación del futbolista francés mediante un comunicado que se publicaría en los próximos días.

Tebas afirmó que las negociaciones con el francés van alrededor de un contrato de cinco años, que tendría un sueldo igual de alto que el que cobraba en París, lo que significaría un ingreso de 72 millones de euros por año.

Como si no fuera suficiente, dentro de estos requisitos para su llegada, el exjugador del Mónaco habría solicitado que su residencia se encuentre en La Moraleja, el barrio más lujoso de la ciudad de Madrid.

En adición a esto, se le brindará acceso exclusivo a un campo de golf, pues este deporte es otra de sus grandes aficiones.

El mundo del fútbol se paralizó el pasado 10 de mayo, cuando el francés informó de su decisión mediante un video en sus redes sociales, donde reveló que a partir de julio, mes donde culmina la temporada europea, cambiará de equipo.

"Quería informales que es mi último año en el PSG. No extenderé mi contrato y estaré disputando mis últimos partidos los próximos días", declaró.

Mbappé no escondió su agradecimiento con los dirigentes del equipo, y manifestó buenas sensaciones con el PSG, más allá de los fracasos de los últimos años.

"Ha sido un honor formar parte de uno de los mejores clubes del mundo, y estoy agradecido porque me permitieron crecer como futbolista y persona. Sin importar lo que ocurre fuera de los campos, y la gran cantidad de gente que nos criticó, he conocido a gente que ama a este equipo. Me voy tranquilo porque el equipo está en buenas manos", comentó.