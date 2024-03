¡No soportó! Vinicius Jr. rompió en LLANTO en conferencia de prensa por una terrible noticia: ¿Qué pasó?

Previo al enfrentamiento entre Brasil y España el próximo martes 26, la 'canarinha' realizó una conferencia de prensa, donde Vinicius Jr respondió diversas preguntas. Sin embargo, una de estas lo llevó al borde del llanto. ¿Qué sucedió?

Un periodista cuestionó al extremo del Real Madrid por sus actitudes dentro del campo, y del rol que ha tenido el brasileño en la lucha contra el racismo en el fútbol.

Sin embargo, esta pregunta lo incomodó tanto, que el joven futbolista rompió en llanto y no pudo contener su indignación por los insultos que recibe.

'Vini' reclamó que a pesar de sus constantes denuncias por actos racistas en LaLiga, los clubes y sus fanáticos no han sido sancionados, quedando estos lamentables sucesos impunes.

"La falta de castigo es lo que más me molesta, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo", expresó.