Incluir hábitos simples en tu rutina diaria puede contribuir a mejorar la salud cerebral y reducir riesgos asociados al deterioro cognitivo como el Alzheimer. Descubre cuál es ese cambio que los expertos recomiendan para cuidar tu memoria.

El Alzheimer y otras formas de deterioro cognitivo representan un reto creciente a nivel mundial, afectando la calidad de vida de millones de personas y sus familias. Incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), reveló que este mal es de una de las principales causas de discapacidad y dependencia en adultos mayores. En 2021, más de 57 millones de personas vivían con demencia en el mundo, y se proyecta que esa cifra podría ascender a 139 millones para 2050.

Aunque aún no existe una cura definitiva, múltiples estudios han identificado hábitos diarios que pueden contribuir a reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, según un estudio, hay algo más que podemos hacer para prevenir el Alzheimer: dormir. El sueño profundo podría prevenir el deterioro de la salud cerebral que eventualmente puede conducir a esta enfermedad.

Los hallazgos de dicho estudio sugieren que un descanso profundo podría ayudar a mitigar el deterioro de la memoria en las etapas iniciales de la demencia. Además, hace eco de investigaciones anteriores que han encontrado una acumulación de proteínas beta amiloide en los cerebros de personas con apnea del sueño (trastorno común donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial).

El sueño se divide en dos fases principales y son estas:

Fase no REM: Esta fase, en la que no se producen movimientos oculares rápidos, se divide en los estados N1 (adormecimiento, un 10% del tiempo), N2 (sueño ligero, un 45% del tiempo) y N3 (sueño profundo, un 20% del tiempo).

Fase REM: En esta fase se producen movimientos oculares rápidos. Es una etapa de sueño profundo en la que el cerebro está muy activo y en la que se sueña. Durante ella, el cerebro procesa los recuerdos, especialmente los que tienen una carga emocional, y los almacena.

En un adulto sano joven, el sueño no REM ocupa aproximadamente el 75% del tiempo y el REM el 25% restante. A lo largo de la vida adulta se van limitando las horas de sueño, se reduce significativamente la fase REM y las personas mayores tardan más en alcanzarla.

"El retraso en el sueño REM altera la capacidad del cerebro para consolidar recuerdos al interferir con el proceso que contribuye al aprendizaje y la memoria", indicó Yue Leng, autor principal del estudio que se acaba de publicar en Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.