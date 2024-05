Copa Libertadores: ¡Atención, 'crema'! Universitario recibió importante noticia antes de su partido ante Botafogo

Universitario de Deportes ('U') se alista para enfrentar a Botafogo el próximo jueves 16 de mayo por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores y recibió en la previa una noticia alentadora.

A través de sus redes sociales, el 'Fogao' informó que, por motivos disciplinarios, el paraguayo Óscar Romero y el uruguayo Diego Hernández no viajaron con la delegación que viajó a Lima para enfrentar a los 'cremas' en el Estadio Monumental. También, precisaron que ambos regresaron a Brasil y realizarán actividades separadas en los próximos días.

"Botafogo informa que, por motivos disciplinarios, los atletas Romero y Diego Hernández no continuarán con la delegación de Fortaleza a Lima, donde Botafogo enfrentará a Universitario, el jueves (16), en la Conmebol Libertadores. Ambos regresan a Río y realizarán actividades separadas en los próximos días en el CT Lonier", informaron.

O Botafogo informa que, por razões disciplinares, os atletas Romero e Diego Hernández não vão seguir com a delegação de Fortaleza para Lima, onde o Botafogo enfrenta o Universitario, na quinta (16), pela Conmebol Libertadores. Ambos retornam ao Rio e irão realizar atividades em... pic.twitter.com/jbveeOjcBa

Hasta el momento, se desconoce los motivos exactos que llevaron a la separación de los futbolistas, sin embargo, desde Brasil indican que hubo una fuerte discusión entre ellos tras el partido, en el que Romero dio la asistencia en el gol de Danilo.

El inesperado cambio de horario para el partido entre Universitario y Botafogo, según el periodista Peter Arévalo, se debió a la programación de la televisión brasileña, la cual prioriza sus horarios prime, incluyendo la transmisión de telenovelas.

"Lo cambió la televisión brasileña, no fue la Conmebol. La TV brasileña lo cambió porque tiene el horario prime, que son sus novelas. La novela en Brasil es alucinante (...). Ojo, no es la primera vez que sucede esto. El año pasado, el Alianza Lima vs. Athletico Paranaense lo cambió la televisora brasileña para las 5.00 p. m (...) El poder económico que tiene la televisión brasileña es impresionante (...). La pregunta es: ¿Se lo cambian a los equipos peruanos, pero a un argentino se lo cambian?", señaló en el programa 'A Presión'.