Copa Sudamericana: Jorge Fossati y su reflexión tras la victoria de Universitario de Deportes frente a Gimnasia en Argentina

¡El artífice de todo! El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, resaltó el triunfo de sus dirigidos frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la Copa Sudamericana y señaló que el administrador del club, Jean Ferrari, le reveló que no ganaban en Argentina desde 1967.

De acuerdo a ello, el estratega uruguayo indicó a los medios de comunicación que se acercaron para conocer sus impresiones, que la victoria del conjunto peruano es de "suma importancia", debido a que después de 56 años, los 'Merengues' ganaron un partido en tierras 'gauchas'.

"El presidente me informó que la 'U' no ganaba en Argentina desde 1967. Es de suma importancia", expresó en conferencia de prensa.

Destacó trabajo de sus jugadores

Por otra parte, Fossati mencionó que sus comandados entendieron a la perfección su planteamiento frente a los 'Lobos' y aprovecharon los espacios que el rival les permitió durante los 90'. Por ende, apuntó que los tres puntos obtenidos, que lo posicionan momentáneamente como líder del Grupo G del torneo internacional, se consiguieron con "merecimiento".

"A mí me gustó lo que hizo la 'U' en el primer tiempo, hubo muy pocas cosas para corregir. En algún momento estuvimos demasiado verticales. Recuperamos, había espacios y queríamos ir al frente, eso no nos venía mejor. El equipo se refrescó en el segundo tiempo y creo que al final ganamos con merecimiento. Eso es lo que me importa y le doy un valor bárbaro al partido", declaró.

"Venimos de jugar en la altura"

Para finalizar, saludó la predisposición de sus futbolistas en sacar adelante el cotejo continental y darle una alegría a toda la hinchada 'Crema'; puesto que recordó que el último fin de semana, disputaron la jornada 10 de la Liga 1 Betsson contra Deportivo Garcilaso en la altura de Cusco y que a pesar de eso, no dejaron la intensidad y el sacrificio por lograr un histórica hazaña.

"Nosotros venimos de jugar el viernes en Cusco a 3200 metros, prácticamente con los mismos jugadores, a excepción de Andy Polo que no pudo viajar porque regresó lesionado de la selección. Tuvimos que alternar momentos de tenencia con momentos de aceleración y eso es lo que más corregimos en el primer tiempo", enfatizó.

