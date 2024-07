Cristian Díaz amenaza con demandar a Alianza Lima: "Dejó a 3 personas sin laburo y actuaremos rápido"

La crisis en Alianza Lima luego de perder el clásico ante Universitario no solo es futbolística, sino también dirigencial. Tras la salida de Alejandro Restrepo, ahora se sumó un nuevo problema en los victorianos protagonizado por Cristian Díaz.

Sobre las primeras horas de este domingo 28 de julio, Bruno Marioni, gerente deportivo del club, había llegado a un acuerdo con el técnico nacido en Argentina para que este asuma los hilos del primer equipo hasta final de temporada.

Esta noticia no cayó nada bien en los hinchas íntimos al considerar que no era el entrenador que necesitaban para lo que resta del torneo. Con este fuerte rechazo, la directiva habría dado marcha atrás en su decisión de contratar a Cristian Díaz.

El problema salió a la luz cuando el entrenador reveló que había renunciado a Deportivo Morón tras firmar la propuesta que ya le había enviado Alianza Lima. Incluso, el club argentino despidió al ex Independiente y le deseó suerte en su aventura en suelo peruano.

Como era de esperarse, Díaz anunció en las últimas horas que iniciará acciones legales contra la institución blanquiazul por haberlo dejado sin trabajo junto a su comando técnico. El argentino señaló que no esperará mucho para proceder y hacer respetar el documento que asegura haber firmado.

"Alianza dejó a 3 personas sin laburo y ahora haremos lo que procede con todos los documentos que tenemos. No voy a esperar unos días y actuaremos rápido. Alianza no me llamó hasta hoy. Vamos a ver si presentan a otro técnico para actuar conforme a las recomendaciones del abogado con el acuerdo que tenemos y enviamos al club", indicó a Líbero.