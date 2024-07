Ya no va: Alianza Lima descartó el fichaje de Christian Díaz pese a que este renunció a su anterior equipo

El presente de Alianza Lima es bastante complicado tanto a nivel futbolístico como dirigencial. Y es que luego de la salida de Alejandro Restrepo, ahora el club victoriano tendría otro problema tras el acuerdo que tenían con Christian Díaz.

El elenco victoriano tendía todo arreglado con el estratega argentino para que asuma como nuevo entrenador del primer equipo. Incluso, este renunció a su cargo en Deportivo Morón donde venía trabajando en los últimos meses.

Sin embargo, luego que el hombre de Christian Díaz cobrara fuerza, miles de hinchas de Alianza Lima se volcaron a las redes sociales para rechazar de forma contundente la posible llegada del argentino.

Los aficionados señalaron que el exjugador de Independiente no estaba a la altura de lo que necesitaba el club y exigían a un estratega que tenga mayor experiencia y prestigio a nivel de Sudamérica.

Este pedido fue acogido por Bruno Marioni, gerente del club, y su equipo de trabajo, pues, según informó Ovación, las negociaciones con el ex San Martín quedaron estancadas. El portal aseguró que el técnico ya había enviado los documentos que se le solicitó, pero que los directivos íntimos decidieron ponerle fin a las charlas.

"Cristian Díaz había enviado la confirmación por correo a Alianza Lima aceptando la oferta por un año, el ex DT de la USMP ya había terminado en buenos acuerdos su vinculo con Deportivo Morón. Ante una nueva reunión íntima se descarta su llegada pese que el DT espera los pasajes", indicó Gerson Cuba, periodista de dicho portal.

Cristian Díaz había enviado la confirmación por correo a Alianza Lima aceptando la oferta por un año, el ex DT de la USMP ya había terminado en buenos acuerdos su vinculo con Deportivo Morón. Ante una nueva reunión íntima se descarta su llegada pese que el DT espera los pasajes. https://t.co/E5CDOWti7v

Como era de esperarse, Christian Díaz brindó declaraciones a un medio nacional luego de tener casi todo cerrado con Alianza Lima. El argentino dejó en claro que ya se había llegado a un acuerdo y que solo está a la espera de que le manden los pasajes respectivos.

"Desde Alianza no me dijeron nada más. La última conversación fue a las 2pm y todo estaba acordado. Esperaré en lo que resta de la noche y mañana para que exista una comunicación. Yo tengo todos los documentos del acuerdo con Alianza. Obviamente no te los puedo mostrar, pero estaba todo conversado y solo faltaban los pasajes. Ahora veremos que pasa", declaró a Líbero.