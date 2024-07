Cristiano quedó eliminado: Francia derrotó a Portugal y chocará ante España en semifinales de la Eurocopa

05/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La Eurocopa viene entrando a su recta final luego de conocerse a los primeros semifinalistas del torneo. Por un lado, Francia eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo, mientras que España hizo lo propio con el dueño de casa, Alemania.

Los dirigidos por Luis de la Fuente Castillo se llevaron una infartante victoria en tiempo extra gracias al agónico gol de Mikel Merino. Por su parte, los campeones del mundo den Rusia 2018 tuvieron que llegar a la tanda de los penales para dejar afuera a los lusos.

CR7 dice adiós

El partido fue bastante parejo durante los 90 minutos. Incluso se podría decir que fue un tiempo para cada selección, pues Portugal fue el dominador de la primera parte, pero Francia logró reaccionar en la segunda mitad y generar las situaciones de gol más claras.

Sin embargo, las redes de ambos combinados no pudieron inflarse por lo que ni el tiempo extra fue necesario para evitar los penales. Aquí, como casi siempre, uno se convirtió y esta vez fue Joao Felix el que falló su disparo decretando la victoria para Kylian Mbappé y compañía.

De esta manera, Cristiano Ronaldo podría haber jugado su último partido internacional con Portugal a sus 40 años. El 'Comandante' pudo levantar una Eurocopa en el año 2016, pero siempre le fue esquiva el ansiado Mundial.

España con polémica

El Alemania vs. España de más temprano registró muchas más emociones gracias a las propuestas ofensivas de ambos equipos. El combinado conducido por Luis de la Fuente logró pegar primero gracias al gol de Dani Olmo tras un buen desborde de Lamine Yamal.

Los alemanes no bajaron los brazos en ningún momento y sobre el final del tiempo reglamentario lograron la igualdad con un fuerte disparo de Florian Wirtz. El tiempo extra no solo regaló chances, si no también polémicas pues un disparo de Musiala pegó claramente en la mano de Marc Cucurella, pero esta no fue sancionada como penal pese al reclamo de todos los teutones.

Y antes de llegar a los tiros desde los 12 pasos, Mikel Merino le dio la victoria agónica a los españoles que se meten dentro de los cuatro mejores del torneo.

En consecuencia, Cristiano Ronaldo le dijo adiós a la Eurocopa luego que Francia venciera a Portugal desde la tanda de los penales tras haber igualado 0-0 en los 90 reglamentarios. Por su parte, España despachó al dueño de casa gracias al tanto agónico de Mikel Merino en tiempo extra. Ambas selecciones se verán las caras el próximo martes 9 de julio a las 2:00 p.m.