¿Cuál es la razón que llevó a Once Caldas a jugar contra Alianza utilizando camisetas de entrenamiento?

En la Noche Blanquiazul 2024, Alianza Lima se enfrentó a Once Caldas en un emocionante encuentro amistoso, marcado por la presentación oficial del plantel que buscará brillar en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, la atención se desvió cuando el equipo colombiano sorprendió a todos al saltar al Estadio Nacional vistiendo camisetas de entrenamiento. ¿Qué llevó al equipo colombiano a tomar esta inusual decisión? Descúbrelo en esta nota.

¿Por qué usaron camisetas de entretenamiento?

Minutos previos al pitido inicial, el reportero de campo de Liga 1 Max, Eduardo Combe, reveló el motivo detrás de la elección de Once Caldas de utilizar su ropa de entrenamiento. Explicó que, originalmente, el equipo iba a jugar de blanco, pero la camiseta de Alianza Lima generaba un contraste que llevó al cambio inesperado.

"Vamos a explicar qué pasó con las camisetas de Once Caldas. Iba a jugar de blanco, la camiseta Alianza Lima contrasta con la de Once Caldas, por eso se pusieron las camisetas de entrenamiento, por esa la razón de los números tan pequeños en la espalda", exclamó el periodista.

Críticas en redes sociales

La inusual elección de las camisetas de Once Caldas no pasó desapercibida en las redes sociales. Las críticas surgieron de manera rápida, con comentarios que cuestionaban la simplicidad y el parecido con la ropa de entrenamiento. Un usuario de Twitter expresó su descontento, mencionando: "¿El uniforme del Once Caldas es así? Parece ropa de entrenamiento, bastante simple. Mandan a su sub18 y para colmo sin su uniforme oficial. Falta de respeto al hincha."

¿Y su jugador estrella?

La travesía de Once Caldas hacia Perú estuvo marcada por una delegación disminuida. Además de considerar a jóvenes promesas de 16 años, el equipo sufrió una baja significativa a último momento. El goleador de la temporada pasada, Dayro Moreno, con 20 goles en 41 partidos, fue desconvocado debido a una situación familiar urgente que lo obligó a regresar a Manizales. Esta noticia afectó la dinámica del equipo en la Noche Blanquiazul.

La Noche Blanquiazul 2024 dejó a los fanáticos con la intriga de la decisión de Once Caldas al presentarse con camisetas de entrenamiento. A pesar de las críticas en redes sociales, el encuentro reveló también la realidad de una delegación mermada y la ausencia de un referente como Dayro Moreno. Este inesperado giro en la indumentaria del equipo colombiano se convirtió dejó a los hinchas con preguntas sobre el futuro desempeño del equipo en los futuros partidos.