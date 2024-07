Liberman destruye a Perú tras derrota ante Argentina: "Pocas veces vi un equipo tan malo como este"

La Selección Peruana le dijo adiós a la Copa América tras perder por 2-0 ante Argentina en el último encuentro de la fase de grupos. Por ello, el polémico periodista Martín Liberman criticó duramente lo hecho por la Bicolor en este certamen continental.

Como se sabe, el 'colorado' es uno de los hombres de prensa más reconocidos de esta parte del mundo y suele volverse tendencia en redes sociales cuando brinda sus opiniones futbolísticas.

Al igual que otros periodistas, Martín Liberman publica casi a diario videos en YouTube analizando los duelos más trascendentales de cada jornada. Esta vez se tomó varios minutos para hablar del Perú-Argentina donde resaltó lo hecho por su seleccionado.

El conductor aseguró que la Albiceleste ganó casi sin despeinarse y lamentó lo hecho por la Selección Peruana a lo largo de los 90 minutos. También resaltó la falta de recambio generacional en el equipo de Jorge Fossati y que se vio claramente reflejado en el campo de juego.

"Un Perú abúlico, sin ganas, sin deseo. Lo peleó desde el coraje, a mí me gustó eso de Perú, no se dejó llevar por delante por los nombres propios de Argentina, en eso sí mostró actitud, pero no alcance. Pocas veces vi un equipo peruano tan malo como este. Sinceramente lo digo, yo que soy un amante del fútbol peruano, de su selección", inició.