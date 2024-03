Dani Alves recobra su libertad bajo fianza de un millón de euros por caso de violación a joven en Barcelona

La Audiencia de Barcelona dispuso la libertad del exfutbolista Dani Alves bajo fianza de un millón de euros, ello a la espera de una sentencia definitiva por violar a una joven en una discoteca de la Ciudad Condal.

La justicia de España aprobó la solicitud de la defensa legal del exdeportista, quien alegaba que su patrocinado debía ser liberado hasta que se determine un veredicto inmutable y tras haber cumplido la cuarta parte de la sentencia que le fue impuesta en primera instancia (4 años y 6 meses).

Justamente, esta condena fue rechazada por la Fiscalía y la acusación particular; dado que requieren un incremento de pena de prisión. Por su parte, el exlateral del FC Barcelona— a través de sus abogados— busca ser excarcelado.

Cabe indicar que, el ex-París Saint-Germain (PSG) podrá recuperar su libertad tras abonar la suma de un millón de euros y entregar sus pasaportes brasileño y español, a fin de que la justicia tenga control de todos sus pasos.

También, se supo que Alves debe comparecer en la Audiencia de Barcelona una vez a la semana y no comunicarse o acercarse a la víctima de agresión sexual, su puesto de trabajo o los lugares que frecuenta. Todo ello para abandonar la cárcel, la cual ingresó en enero del 2023.

Uno de los testigos del fatídico 31 de diciembre del 2022 señaló en el juicio que la víctima salió de un baño reservado junto con el futbolista, y añadió que en medio de llanto y "muchos nervios" la joven le pidió salir de la discoteca en aparente estado de shock.

La amiga de la joven afectada precisó que esta solo quería "marcharse a casa", y que le costó "horrores" convencerla de denunciar el caso, pues indicaba que el jugador haría lo posible para menoscabar su denuncia.

Según el informe del fiscal a cargo del caso, la víctima quedó traumatizada por la desagradable experiencia, y que sufre un cuadro de ansiedad grave acompañada de paranoia.

También en el juicio, el exjugador del PSG sostuvo que las relaciones que mantuvo esa noche con dicha mujer fueron consentidas, y que si ella no hubiera querido, simplemente se lo hubiera dicho.

"No me dijo nada, si hubiera querido salir, podría haberlo hecho. No soy un hombre violento. No me dijo nada", dijo llorando.