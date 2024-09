Dibu Martínez fue sancionado por FIFA con dos fechas de suspensión por golpear a camarógrafo en Colombia

La Selección Argentina recibió una mala noticia a pocos días de una nueva fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas donde se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones. Resulta que FIFA decidió sancionar a Emiliano Martínez por conducta ofensiva en el encuentro ante Chile y por golpear a un camarógrafo en la derrota ante Colombia.

Como se recuerda, el polémico guardameta volvió a repetir el gesto que hizo con el trofeo a mejor portero del Mundial de Qatar 2022 con el galardón obtenido tras la última Copa América. Luego de ello, el futbolista de Aston Villa propinó un manazo a un integrante de la transmisión del encuentro en Barranquilla que terminó en victoria para los locales.

Por ello, la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió sancionar de oficio con dos fechas de suspensión el popular Dibu por lo que no estará en los próximos partidos de la Selección Argentina por la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias. Ahí, la albiceleste visitará a Venezuela y luego recibirá a Bolivia en el Estadio Monumental de River Plate.

A su vez, Emiliano Martínez deberá pagar una multa económica valorizada en 15 mil francos suizos o unos 18 mil dólares aproximadamente.

"El futbolista, Sr. Damián Emiliano Martínez, es declarado responsable de su comportamiento ofensivo y su violación de los principios del juego limpio (art. 13 CDF) en relación con los partidos Argentina vs. Chile jugados el 5 de septiembre de 2024 y Argentina vs. Colombia. disputado el 10 de septiembre de 2024 en el ámbito de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. El Demandado es suspendido por dos partidos", indicó el documento de la FIFA.

'Dibu' Martínez se coronó campeón del mundo en Qatar 2022

Como era de esperarse, todo Colombia se indignó con la conducta del guardameta argentino por lo que el camarógrafo decidió dar su versión de los hechos. Con algo de doble sentido, Jhonny Jackson aseguró que entendía al integrante del seleccionado campeón del mundo, pues recientemente había perdido un partido de Eliminatorias.

"Busco reacciones, entonces veo al Dibu, lo veo saludándose con uno de los arqueros suplentes, creo, y me acerco a él y de la nada el Dibu me tira el manotazo. Me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo atajando y yo operando mi cámara. Pero no le dije nada, me dio mucha rabia en el momento pero no le dije nada. Quería decirte: 'Tranquilo, hermano, en la vida todo el mundo en algún momento ha perdido un partido, de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero pa' delante Dibu'", contó.