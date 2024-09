Claudio Pizarro tendrá su propio capítulo en la serie documental de HBO 'Capitanes de América'

A pesar de su paso agridulce por la Selección Peruana, la mayoría del público futbolero nacional está de acuerdo en que Claudio Pizarro es el futbolista más exitoso nacido en nuestro país de toda la historia. Sus más de 20 años jugando en el fútbol alemán donde conquistó decenas de títulos, lo han llevado a consagrarse como uno de los más destacados de nuestro balompié.

Por ello, su trayectoria futbolística será llevada a la pantalla chica mediante el primer capítulo de la tercera temporada de la serie documental de HBO Max, 'Capitanes de América'. Esta producción recaba lo más importante de su carrera donde también tendrán participación grandes figuras del Bayern Múnich y Werder Bremen.

Como se recuerda, el Bombardero de los Andes dio sus primeros pasos en el fútbol en el desaparecido Deportivo Pesquero. Tras sus buenas actuaciones, Alianza Lima lo fichó para posteriormente venderlo al fútbol alemán. Todo ello aparece en el primer capítulo de esta serie y también se aprecia la participación de personas que fueron claves en todos sus años como futbolista profesional: su padre y su representante Carlos Delgado.

A ellos se le suma los brasileños Aílton y Giovani Elber, el alemán Lothar Matthäus y el nacido en Países Bajos, Arjen Robben. Es importante precisar que Claudio Pizarro fue proclamado leyenda por la Bundesliga y embajador del Bayern Múnich por su exitosa trayectoria.

A propósito de su hinchaje por Alianza Lima, semanas atrás se reveló que el Bombardero estuvo a punto de entregar 10 millones de soles a un grupo de socios del club blanquiazul para ayudar a salvarlo del desfalco económico que vivía por el año 2010. Sin embargo, la intervención de la Sunat en los equipos futbolísticos evitó que esto se lleve a cabo.

"En 2010 o 2011, Alianza Lima estaba hasta las patas. Mi hermano es socio de Alianza y con un grupo de otros fueron a pedirle plata a Claudio Pizarro porque estaban quebrados. La reunión duró media hora y dijo 'ya ok, tienen 10 millones de soles'. Pidió unas condiciones, como un abogado para que entre a tallar y no se gasten la plata. Y justo esa semana salió el Estado abrió lo de la ley del proceso concursal y entró Susana Cuba en Alianza. Y obviamente Pizarro dijo 'ya no tengo que ver', pero lo dio para salvar al club, porque estaba haciendo ollas comunes", contó el periodista Enrique de la Rosa.