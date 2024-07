Diego Dorregaray culpa a Bustos por su pobre rendimiento en la 'U': "No quiso tenerme en el once"

Universitario arrancó con todo el Torneo Clausura luego de su aplastante goleada a Carlos A. Mannucci por 6-0. Pero antes de este encuentro, el club merengue había anunciado la salida de Diego Dorregaray tras no cumplir con las expectativas desde su llegada a inicio de temporada.

Como se recuerda, el delantero argentino arribó al club de Ate sobre el arranque del 2024 siendo señalado como el '9 del Centenario'. Sin embargo, el atacante solo logró anotar 4 tantos en todo el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pero no solo fue la sequía de goles lo que se le criticó, sino también su pobre rendimiento individual cada vez que le tocaba ingresar o arrancar algún encuentro con Universitario. Ahora, el atacante habló sobre lo que fue su paso con los merengues y dejó varias declaraciones para resaltar.

Por ejemplo, Diego Dorregaray aseguró que trabajó durante todo este tiempo para poder ser titular indiscutible, pero aquí terminó responsabilizando a Fabián Bustos por las pocas oportunidades. Pese a ello, el argentino dejó en claro que siempre priorizó el bienestar del equipo y el resto de sus compañeros.

"Me voy tranquilo, pues esto es fútbol y todo puede pasar. Después me quedo con la tranquilidad que lo dejé todo en la cancha, en los entrenamientos, así que por ese lado me voy tranquilo", inició.

"Arranqué jugando los primeros tres a cuatro primeros partidos, pero sinceramente no creo que lo hice mal. Después son decisiones del técnico, no quiso tenerme en el once, pero siempre traté de sumar donde me tocaba. Si un jugador no tiene esa continuidad para jugar y mostrarse, es difícil, pero siempre respeté la decisión cuando me tocó jugar cinco, uno o veinte minutos. Traté de hacer lo mejor posible, pues representábamos a la 'U'", declaró al diario Depor.