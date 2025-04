Dina Boluarte califica a barristas de delincuentes y promete sancionar a clubes de fútbol: "No sean cómplices pasivos"

Dina Boluarte lideró una nueva sesión del cuarto de guerra en Palacio de Gobierno donde dio a conocer los nuevos avances en la lucha que se viene llevando a cabo contra la criminalidad. Durante su informe ante la prensa y la opinión pública, la jefa de Estado apuntó sus balas contra los clubes de fútbol a quienes señaló como cómplices pasivos en medio de la violencia que vive el país.

Como se recuerda, este último sábado 5 de abril se jugó el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario en Matute. En las horas previas a este encuentro que terminó empatado 1-1 por la fecha siete del Torneo Apertura, se reportaron diversos enfrentamientos entre barristas de ambos equipos en distintos puntos de la ciudad.

Como siempre, este tipo de hechos genera malestar en la ciudadanía, cuantiosos daños materiales y decenas de heridos. Además, la Policía Nacional del Perú arrestó a decenas de implicados en estos sucesos delincuenciales.

Por ello, la mandataria dejó un firme mensaje contra los clubes de la Liga 1 exigiendo que no sean cómplices o de lo contrario serán sancionados por las autoridades competentes.

"Hay un frente que hoy también nos duele, la violencia disfrazada de pasión futbolística. Lo decimos con claridad, las barras bravas que generan caos, que destruyen y que matan, no son hinchas son delincuentes y a los delincuentes se les persigue y se les castiga. Y los clubes de fútbol no pueden seguir mirando a otro lado, no pueden ser cómplices pasivos de esta violencia, vamos a iniciar las acciones necesarias para determinar las responsabilidades civiles y, si es necesario, sancionar a los clubes que no asuman su deber con la sociedad", indicó.