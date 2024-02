¡Dura autocrítica! 'Canchita' Gonzales y su reflexión luego del 'Clásico': "Debemos mejorar"

Universitario salió victorioso del 'Clásico' derrotando por 1-0 a Alianza Lima, pero para algunos jugadores la victoria no cayó tan bien. Christofer 'Canchita' Gonzáles, por ejemplo, realizó una autocrítica respecto al rendimiento de su equipo.

'Cancha' reconoció que su equipo consiguió una importante victoria, pero sin esconder su intención de mejorar aportando al plantel, además de avanzar paso a paso en el Torneo Apertura.

Gonzáles también felicitó a sus compañeros por darlo todo en el importante encuentro, donde Universitario sacó toda la 'garra' para aguantar un resultado a su favor durante un complicado segundo tiempo.

Es necesario recordar que los cremas dominaron el primer tiempo, pero con el paso de los minutos un Alianza Lima cada vez más ofensivo fue complicando al actual campeón peruano.

El volante peruano manifestó sentirse sumamente contento de volver a jugar en un partido tan importante como el 'Clásico' peruano luego de muchos años.

Gonzáles enfrentó a Alianza Lima múltiples veces con camiseta de Sporting Cristal y Universitario, pero su último partido de este calibre con camiseta merengue fue el pasado año 2014.

"Muy lindas sensaciones jugar un clásico después de tantos años. Cada vez me voy sintiendo mejor y esa es la idea, sentirme al 100 %. El clásico se gana, eso es lo más importante. Se entregó y se dejó todo en el campo. Sabemos que esto no es fácil, esto es largo, recién comienza y vamos agarrándole la manija a lo que quiere el técnico. El objetivo claro es poder sacar los triunfos semana a semana que no va a ser fácil", puntualizó.