Edison Flores y su tajante respuesta sobre el posible regreso de Ruidíaz a la 'U': "Es un jugador importante"

El jugador de Universitario de Deportes, Edison Flores, respondió este miércoles 22 de enero sobre el posible regreso de Raúl Ruidíaz al cuadro 'crema'.

En declaraciones a la prensa, el 'Orejas' evidenció su deseo de jugar nuevamente con la 'Pulga', destacando su eficacia al momento de definir. Inclusive, quería el regreso de Miguel Trauco. Sin embargo, indicó que respeta las decisiones de la directiva con respecto a las contrataciones.

Asimismo, Edison Flores aseguró que esta temporada será más difícil que las anteriores y manifestó que buscarán el ansiado tricampeonato.

En entrevista en 'Al Angulo', Raúl Ruidíaz reiteró su deseo por jugar en Universitario de Deportes esta temporada, no obstante, indicó que, cada vez que ha sido contratado por un club, es porque lo quería el entrenador, el administrador y los jugadores. Además, no descartó permanecer en la Major League Soccer (MLS).

"Yo te voy a decir en la 'U', porque es algo que extraño, pero las veces que he sido contrato por un club, es porque el entrenador me quiso, el administrador, hasta los jugadores, uno tiene que sentirse querido, no hay nada más bonito que recibir una propuesta y decir 'aquí me quieren'", expresó en Movistar Deportes.