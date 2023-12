El dardo de Paolo Guerrero contra su exequipo, Racing Club: "Cuando me fui lo dejé puntero en la Libertadores"

18/12/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El goleador histórico de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, lanzó un duro dardo contra su exequipo, Racing Club, donde no tuvo muchas oportunidades en su paso por Argentina. El 'Depredador' se despachó contra la 'Academia' en un momento de desbordante alegría tras ganar el campeonato ecuatoriano con Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito.

¡Fuerte y claro!

Culminada la definición de la Liga Pro, el atacante fue abordado por la prensa de Ecuador, que le cuestionó por su paso en el equipo de Avellaneda. Frente a ello, Guerrero hizo alusión a la pésima temporada de los blanquicelestes, quienes fueron eliminados de la Copa Libertadores en cuartos de final, a diferencia de LDU que se consagró campeón de la Sudamericana.

"En Racing no jugué. Las veces que jugué lo dejé puntero en la Libertadores. Cuando salí... eliminados", expresó enérgicamente.

Cabe indicar que, en otro momento, 'PG9' volvió a hablar con la prensa, donde compartió su deseo de continuar defendiendo a los 'Albos' y se mostró más tranquilo. "Quiero quedarme aquí, pero no solo depende de mí, si al final no me quedo, quiero mostrar mi agradecimiento a la hinchada y que festeje la estrella 12. Me considero hincha de LDU desde el día que llegué", sostuvo.

'PG9' volvió a ser feliz

Guerrero, a puertas de cumplir 40 años, ha tenido una temporada para el recuerdo, donde anotó 11 goles en todas las competencias ganando la Copa Sudamericana y la Liga Ecuatoriana. En ambas competencias su experiencia fue crucial para ganar partidos importantes.

Es necesario recordar que 'PG9' llegó a LDU de Quito luego de meses en Racing de Avellaneda, donde no tuvo continuidad y se le dio un rol secundario. Ante esta situación terminó por mutuo acuerdo su contrato, hallando en Ecuador un mejor destino.

Justamente, el DT del 'Rey de copas', Luis Zubeldía, contó, semanas atrás, que vio al 'Depredador' con ganas de cobrarse una revancha, ello en una entrevista a ESPN tras desafiliarse de la 'Acade'.

"La banda quiere festejar. A Paolo (Guerrero) lo vi en un programa del Pollo (Vignolo)... se le notaba la espuma en la boca. Dile eso al Pollo, que gracias al Pollo Vignolo y a todos en su programa... se le notaba espuma en la boca, tenía bronca y yo a ese tipo de jugador lo conozco porque tuve al fenómeno de Pepe Sand también y yo dije 'esta es la mía, lo llamo'. En un día lo cerramos, no anduvimos con vuelta", expresó.

De esta manera, Paolo Guerrero hizo alusión a la pésima temporada de Racing Club, que fue eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final, a diferencia de LDU que se consagró campeón de la Sudamericana.