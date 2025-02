¡El último adiós! La emotiva despedida entre Rodrigo Ureña y los hinchas de Universitario de Deportes

01/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La historia entre Universitario de Deportes y Rodrigo Ureña llegó a su fin. El futbolista chileno dejará el Perú para viajar a Argentina y unirse al club Belgrano. Por ello, los hinchas se acercaron a los exteriores de Campomar para despedirse de él y desearle lo mejor en esta nueva etapa.

Ureña se despide de los hinchas Universitario

De acuerdo a las imágenes que se han compartido en redes sociales, se puede ver al mediocampista chileno muy dispuesto a tomarse fotografías con los hinchas que llegaron hasta Lurín para despedirlo.

"¡El último adiós! Rodrigo Ureña se despidió del hincha de Universitario de Deportes esta mañana en Campomar. El jugador chileno partirá rumbo a Argentina para sumarse a Belgrano de Córdoba", indica el medio que difundió el material audiovisual.

🇨🇱¡El ÚLTIMO ADIÓS! Rodrigo Ureña se despidió del hincha de Universitario de Deportes esta mañana en Campomar.



El jugador chileno partirá rumbo a Argentina para sumarse a Belgrano de Córdoba.



En declaraciones a los medios, Ureña aprovechó para agradecer a Manuel Barreto, a quien considera una persona sumamente especial en su carrera debido a que siempre hizo que se sintiera importante.

"Agradecer mucho a Manuel Barreto, que por él yo llegué a este club. Lamentablemente no me pude despedir porque está de viaje, pero es una persona muy especial en mi carrera y lo que ha sido mi estadía en la 'U'", expresó.

"No ha sido fácil despedirme de un club, que para mí ha sido mi casa, me voy con las puertas abiertas y de la mejor forma.



Me preocupe siempre de dar el máximo que es lo que pide el espíritu de la institución".



Rodrigo Ureña, exjugador de Universitario.



Enseguida, reiteró su agradecimiento con el club 'merengue', afirmando que no ha sido fácil despedirse de un lugar al que consideraba como su casa: "Muy agradecido, muy contento, me voy con las puertas abiertas (...) no es fácil despedirse de un club que para mí ha sido mi casa (...) (Quedarás en la historia con el bicampeonato) Eso lo dirán los años, la gente, yo sinceramente me preocupe siempre por dar lo mejor de mí, entregarme al máximo (...) que es lo que pide el espíritu de la institución", agregó.

¿Por qué razón Ureña dejó Universitario?

El chileno habría expresado su firme deseo de jugar en tierras 'gauchas' al administrador 'crema', Jean Ferrari, y aunque se buscó la manera de retenerlo, la decisión final del mediocampista habría sido netamente personal y deportiva.

"(¿Se va estrictamente por una condición económica?) No, es una decisión deportiva personal porque en lo económico, Universitario, desde que se enteró (que lo querían en otros clubes), trató de hacer los esfuerzos correspondientes para que Rodrigo Ureña se sienta que se está haciendo el trabajo para que se pueda quedar", dijo el periodista Gustavo Peralta en 'L1Radio'.

Debido a esta situación, hinchas de Universitario llegaron hasta los exteriores de Campomar y se despidieron de Rodrigo Ureña, quien en las próximas horas estará volando con destino a Argentina para sumarse al Belgrano.