Manuel Barreto responde fuerte y claro a declaraciones de Raúl Ruidíaz: "Por primera y única vez"

Al parecer, las declaraciones de Raúl Ruidíaz no han pasado desapercibidas por ningún dirigente 'crema', por lo que Manuel Barreto decidió finalmente responder fuerte y claro al delantero que alguna vez le dio muchas alegrías a Universitario de Deportes.

Durante una reciente conferencia de prensa, el director deportivo de Universitario de Deportes, Manuel Barreto, se refirió a lo dicho por Raúl Ruidíaz en un conocido programada deportivo.

Si bien muchos esperaban una respuesta con cierta molestia, el dirigente 'crema' fue contundente al afirmar que por respeto a la trayectoria futbolística de 'La Pulga', además de la admiración que le tiene, no emitiría ningún tipo de comentario hacia su persona.

"Iba a tocar ese tema por primera y única vez por respeto a todos los que estamos acá y por la admiración que le tengo a Raúl Ruidíaz, no tengo ningún comentario", señaló con bastante seriedad.

En cuanto al cupo libre que queda para la llegada de un extranjero, Barreto manifestó que se encuentran en conversaciones con Fabián Bustos para ver cuáles son sus necesidades relacionadas al equipo.

"Sobre el cupo de extranjero, aún está abierto y continuamos en conversaciones con Fabián Bustos para ver sus necesidades y todavía no hemos definido nada al respecto. No descartamos nada", agregó.

En otro momento, Jean Ferrari tomó la palabra y descartó sentir algún tipo de molestia hacia Ruidíaz, argumentando que lo conoce desde pequeño y que es figura viva de la 'U'. Sin embargo, aclaró que por un "tema de responsabilidad" es que finalmente su contratación no podrá ser y que, por el momento, se encuentran enfocados en la Copa Libertadores.

"Como me va a molestar, a Ruidíaz lo conozco de chico, ha sido figura acá, ha sido campeón. Acá todos los queremos pero hay un tema de responsabilidad. El club está cómo está por ese orden cómo se está trabajando. Imagino que me preguntas porque tienes una duda sobre si nos molesta y no, para nada. Estamos enfocados en poder salir campeones y competir en la Copa Libertadores", acotó en la conferencia.