¡Emotivo! Gianluca Lapadula y Christian Cueva se reencontraron en Videna en conmovedor momento

Gianluca Lapadula y Christian Cueva se han convertido en dos buenos compañeros dentro de la Selección Peruana, y se reencontraron en Videna después de varios meses, protagonizando un emotivo momento que conmovió a varios hinchas.

Como se recuerda, 'Aladino' retornó a la 'Bicolor' tras ser llamado por Jorge Fossati, y se reencontró con varios de sus compañeros, entre ellos Lapadula, quien llegó hace pocos días desde Italia para sumarse a los entrenamientos.

Sin embargo, al verse con su 'compadre', Gianluca no contuvo su felicidad, y tuvo unos agradables gestos hacia Christian Cueva.

Durante los momentos previos a la aparición del exjugador de Alianza Lima en escena, se pudo apreciar a Gianluca conversando con Carlos Zambrano, cuando de repente Cueva sorprende al 'Bambino' por detrás.

La cara de felicidad y de alegría por parte de Lapadula fue bastante clara, y es entendible, pues algunos de sus mejores momentos con Perú los vivió junto a Christian.

Tras esto, se dieron un abrazo por unos segundos, generando una ovación por parte de los hinchas que se encontraban en los balcones aledaños a la Villa Deportiva Nacional.

De hecho, Cueva y Lapadula no se veían desde la derrota por 4-1 frente a Japón, cuando compartieron equipo durante la era de Juan Reynoso.

El pasado viernes, 'Aladino' se cansó de guardar silencio, y se pronunció alrededor de su retorno a la Selección Peruana, y sobre todo, manifestó su agradecimiento a Jorge Fossati y su comando técnico.

También, y por más sorprendente que parezca, el volante ofensivo dio a conocer que tiene una buena relación con el técnico de Perú, a pesar de los problemas que hubo en un inicio.

"Es un privilegio conocer personas como el 'profe' no pasa siempre. Lo dije cuando estuvo Ricardo por acá, igual con Juan. Hoy el presente es esto, no me apuro ni presiono para nada. Quiero disfrutar y hacer las cosas bien, con respecto a lo que es mi trabajo. He tenido todas las herramientas para salir adelante de este mal momento que estaba pasando", señaló.