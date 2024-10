Entrenador de Comerciantes reveló qué dijo Edwin Ordóñez sobre polémico gol de Juan Pablo II

El entrenador de Comerciantes FC, Juan Carlos Bazalar, reveló que le dijo el árbitro Edwin Ordóñez sobre el polémico gol de Juan Pablo II en la semifinal de la Liga 2.

En entrevista con Radio Ovación, el director técnico indicó que no le gusta hablar de los arbitrajes y apuntó que "siempre Ordóñez ha estado dirigiendo a Juan Pablo II".

Asimismo, Juan Carlos Bazalar contó que Edwin Ordóñez les dijo que no había visto la jugada del gol y que todo estaba "normal". Posteriormente, el jefe de equipo de la Comerciantes FC se le acercó al árbitro para mostrarle el video de la jugada del gol, a lo que este le respondió que todo estaba hecho y no podía dar marcha atrás en su decisión.

"Después del gol fuimos a reclamarle a Ordóñez y nos dijo que no había visto nada y que todo estaba normal (...) Antes de reiniciar el segundo tiempo, el jefe de equipo de nosotros se acerca a Ordóñez y le muestra el video, él le responde: 'ya está, no puedo dar marcha atrás'. Se puede equivocar una persona, pero hubieron más, el juez de línea y el árbitro de gol. Es muy raro, ante ese gol, expresarse. No sabíamos si estábamos jugando contra once o doce finalmente", agregó.