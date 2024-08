Exfutbolista de Universitario reveló que árbitros peruanos fueron comprados: "Situación lamentable"

El exfutbolista de Universitario, Mario Tajima, ha sorprendido a los hinchas del fútbol peruano, al afirmar que jugó en partidos con árbitros comprados en el pasado, explicando cómo se daban esta clase de irregularidades.

En una reciente entrevista con Carolina Salvatore, el futbolista reveló que le tocó jugar en más de un encuentro conociendo que el referí había recibido una compensación económica para favorecer a un equipo.

"El tema de los árbitros es complicado, en general el arbitraje en el fútbol peruano ha sido muy criticado. Me tocó jugar en partidos con árbitros comprados. Me tocó ganarlos y perderlos, no soy el primer futbolista al que le pasa. ni seré el último. Son situaciones lamentables que se tienen que desterrar", declaró.