¿Erick Noriega dejará Alianza Lima? Franco Navarro se refirió sobre el futuro del 'Samurai'

Franco Navarro ha generado sorpresa en el entorno de Alianza Lima al pronunciarse sobre el futuro de Erick Noriega, defensor que atraviesa un gran momento tanto en la Liga 1 como en torneos internacionales.

El gerente deportivo del club reveló que desde la llegada del 'Samurai' al equipo íntimo han recibido múltiples ofertas por él, aunque la intención es retenerlo y seguir contando con su aporte como pieza clave del plantel.

"Nosotros, como área técnica y deportiva, con 'Coté' Bellina y Federico Flores, estamos permanentemente evaluando al equipo y conjuntamente mi responsabilidad es hablar con 'Pipo' y analizar qué necesitamos para el equipo (...) Desde que llegué a Alianza Lima hay ofertas por Erick Noriega, al que igual que por otros chicos. Pero no. A Erick lo vamos a intentar sostener hasta fin de año", declaró para el diario El Comercio.

Navarro también señaló que, tras un análisis interno, han identificado la necesidad de reforzar ciertas posiciones. Aunque evitó dar nombres o detalles específicos, adelantó que planean incorporar hasta tres nuevos jugadores para la segunda mitad de la temporada.

"He leído un montón de nombres. Jesús Castillo, Joao Grimaldo o Rodrigo Vilca. Ustedes son especialistas en dar nombres (risas), pero prefiero llevar las conversaciones directamente con los representantes para poder cristalizar cualquier cosa y llevarlo con tranquilidad (...) Tres pueden ser, sí. Todo se planifica", agregó.

Por otro lado, el 'Pepón' reconoció que la campaña de Alianza Lima ha sido exigente, sobre todo por la carga de partidos a nivel internacional. Además, apuntó que las lesiones y suspensiones mermaron el rendimiento del equipo.

Respecto a la participación en la Copa Sudamericana, Navarro subrayó que no se trata de un torneo menor ni más accesible y aseguró que están ilusionados de llegar lo más lejos posible en el torneo.

"La Copa Sudamericana no es menos accesible. Los torneos son muy complicados, no estamos en capacidad de subestimar ningún torneo internacional. Al contrario, nos permite a nosotros encontrar un mejor nivel, nos permite exigirnos cada vez más. Sabemos que no es fácil, pero si se da la posibilidad, obviamente tenemos la ilusión de avanzar y llegar a jugar una final", añadió.