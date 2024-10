Erick Noriega fue convocado a la Selección Peruana para los duelos ante Uruguay y Brasil

Los jugadores de la Selección Peruana siguen trabajando en las instalaciones de la Videna pensando en los duelos ante Uruguay en el Estadio Nacional de Lima y ante Brasil en condición de visita. Y ante la sorpresa de todos, Jorge Fossati anunció el llamado del defensor de Alianza Lima, Erick Noriega, para sumarse a la concentración nacional.

Así lo dieron a conocer mediante un comunicado en redes sociales. De esta manera, el central, que viene destacando fecha a fecha en el torneo local, volverá a la Bicolor, ya que a inicios del actual proceso fue llamado para los amistosos del mes de marzo donde tuvo minutos en uno de estos cotejos.

De momento, la Selección Peruana no informó de otro lesionado, fuera de los casos ya conocidos de Gianluca Lapadula y Renato Tapia que serán bajas en la fecha doble de Eliminatorias. Sin embargo, durante el último entrenamiento, Alexander Callens fue visto por la prensa que ingresó a Videna trabajando de manera diferenciada y lejos del grupo de seleccionados.

Incluso, se observó al propio Jorge Fossati charlando largamente con el defensor del AEK de Atenas mientras el resto de jugadores realizaba labores de gimnasio antes de ingresar al campo de juego de la Villa Deportiva Nacional.

De confirmarse esta nueva ausencia, la Selección Peruana sumaría su quinta baja si se toma en cuenta que Wilder Cartagena y Marcos López no podrán estar en el duelo ante la celeste por acumulación de tarjetas amarillas.

Pese a las bajas y a la pobre actualidad del combinado patrio, Fossati aseguró que no hay tiempo para lamentar la ausencia de ningún jugador y solo queda meterse de lleno en el objetivo de sumar ante dos de los rivales más complicados de Sudamérica.

"Obviamente que lo lamentamos, yo quisiera tenerlos a todos pero no podemos quedarnos lamentando por los que no están, sino valorar a los que están, que si están acá es porque tienen las cualidades para hacerlo. Lamentamos lo de Renato (Tapia), lo de Gianluca (Lapadula) y otros pero para adelante, concentrados y enfocados y valorando y trabajando con los que sí están porque tenemos mucha confianza en ellos y no hay tiempo de quedarse lamentando por nadie", precisó.