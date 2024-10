Histórico de la Selección Peruana asegura que Lapadula y Tapia fingen lesiones: "Honestamente, no creo"

La Selección Peruana deberá afrontar esta complicada fecha doble de Eliminatorias sin dos de sus jugadores claves por lesión. Gianluca Lapadula y Renato Tapia fueron dados de baja por Jorge Fossati al confirmarse sendas dolencias contraídas en sus respectivos clubes. A eso se le suma que Wilder Cartagena y Marcos López tampoco estarán ante la celeste al acumular tarjetas amarillas en el duelo pasado frente a Ecuador.

Sin embargo, un histórico de la Bicolor ha generado polémica en las últimas horas con sus declaraciones al asegurar que ambos elementos han fingido sus lesiones y que realmente no quieren venir por el mal momento del equipo.

Se trata del siempre controvertido José Velásquez, exjugador de la Selección Peruana con quien jugó los mundiales de Argentina 78 y España 82. El 'Patrón' aseguró que antes las lesiones eran realmente lesiones y no a leves golpes que a los futbolistas los obliga a alejarse de las canchas.

"Sucede en todos los equipos, pienso yo. Hay jugadores que pierden intención de juego, por falla y lesiones. Más que nada, pienso de que se hacen los lesionados . Es raro, una lesión es cuando te quiebran el pie, pero acá les dan un golpe y ya es lesión. Honestamente, no creo", indicó el histórico exjugador a El Díez.

Fossati ya tiene elegido al reemplazante de Renato Tapia

A pesar de ser dos piezas claves en su equipo, Jorge Fossati se pronunció sobre las ausencias obligadas del volante del Leganés y del delantero del Cagliari. El estratega señala que no hay tiempo para lamentos ya que el equipo debe enfocarse en los encuentros ante Uruguay y Brasil para poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles para seguir con vida en el objetivo de clasificar al próximo Mundial.

"Obviamente que lo lamentamos, yo quisiera tenerlos a todos pero no podemos quedarnos lamentando por los que no están, sino valorar a los que están, que si están acá es porque tienen las cualidades para hacerlo. Lamentamos lo de Renato (Tapia), lo de Gianluca (Lapadula) y otros pero para adelante, concentrados y enfocados y valorando y trabajando con los que sí están porque tenemos mucha confianza en ellos y no hay tiempo de quedarse lamentando por nadie", indicó ante los medios.