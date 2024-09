Erick Osores ARREMETE contra André Carrillo tras quedarse sin equipo: "Nadie lo extraña, pasó al olvido"

La carrera futbolística de André Carrillo atraviesa por un pronunciado bache luego que el Al Qadisiyah anunciara su salida tras llegar a un acuerdo. El jugador nacional había sido pieza clave en la anterior temporada cuando el club luchaba por volver a la primera división del fútbol de Arabia, pero con la llegada de diversos refuerzos, no fue considerado por la directiva ni por el comando técnico.

Como era de esperarse, este tema fue conversado en más de un programa deportivo como fue el caso de 'Erick y Gonzalo' en YouTube. Aquí, Erick Osores despotricó duramente contra el exintegrante de la Selección Peruana acusándolo de haber priorizado el tema económico al momento de haberse marchado al balompié árabe.

En primer lugar, el hombre de prensa comenzó a recordar lo que fue las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018 donde André Carrillo fue una pieza fundamental para que la Bicolor vuelva a una Copa del Mundo. Luego de ello, el también conductor de 'Fútbol en América' lamentó la actualidad del futbolista al considerar que la noticia de su salida de Al Qadisiyah casi que pasó desapercibido y que ahora nadie lo extraña.

Por último, Osores dejó en claro que el ex Alianza Lima se olvidó de las ambiciones futbolísticas en los últimos años luego de haber asegurado su futuro económico y hasta señaló que la soberbia le trajo consecuencias.

"Estaba revisando unos videos de YouTube y André Carrillo en las Eliminatorias para Rusia, Copa América Brasil, la rompió toda, era un jugador absolutamente decisivo y hoy se acaba de ir de Al Qadisiyah. No aparece en la última página ni en la penúltima, es como si no hubiese pasado nada", inició.

"Qué manera de evaporar una carrera, no todo es plata, no todo es 'ya soy millonario, salvé a mi familia', ya está bien, porque para eso juegas al fútbol, pero cómo se ha evaporado la imagen de André Carrillo, hoy nadie lo lamenta, nadie lo extraña, nadie lo menciona, en otras palabras, pasó al olvido. La soberbia se paga feo. No sé si habrá tenido la intención, pero pareció la sensación de 'ya soy millonario, no me jod...', una cosa así", añadió.