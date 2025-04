"Es un terreno que no me corresponde": Néstor Gorosito sobre DESAFIANTE celebración de Fabián Bustos

Néstor Gorosito habló una vez finalizado el clásico jugado entre Alianza Lima y Universitario. Los 'compadres' empataron y fueron los 'cremas' quienes aguaron la fiesta de los locales al igualar en el último minuto. Esto llevó a Fabián Bustos, DT de la U, a celebrar de manera desafiante contra la hinchada de Alianza.

Este suceso generó mucha controversia por parte de quienes consideraban innecesaria el ponerse boca a boca cono los hinchas rivales; como aquellos que opinan que solo respondió acorde a los insultos que recibió durante los 90 minutos.

El técnico de Alianza mostró desazón por no conseguir el triunfo ante el clásico rival, su equipo se repuso a la temprana expulsión de Pablo Lavandeira y consiguió mediante Kevin Quevedo ponerse adelante en el marcador antes de que finalice el primer tiempo.

Pese a que el equipo de Gorosito supo resistir el marcador a favor, en los descuentos el 'Tunche' Rivera decretó el empate para la U y le quitó la victoria de las manos a su escuadra. Dicha anotación fue celebrada de manera desmedida por Fabián Bustos.

El técnico de Universitario gritó el gol de manera desmedida y se encaró contra los fanáticos 'blanquiazules' que se encontraban ubicados en la tribuna occidente que tenía a sus espaldas. Frente a esto suceso, se le preguntó al DT del equipo local su opinión con respecto al accionar de su colega.

"Cada uno obra como le parece, yo no soy quién para juzgar lo que hacen los demás. El cariño me lo quiero ganar del hincha de Alianza Lima por los resultados, no por hablar mal de un colega. Cada uno es dueño de hacer lo que le parece. No sé si está bien o está mal, pero es un terreno que no me corresponde", respondió.