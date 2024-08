¡Escándalo! Entrenador de Alonso Correa denuncia error de los jueces: "Fue una equivocación grave"

En exclusiva para nuestro medio, el coach de la Federación Deportiva Nacional de Tabla y entrenador de Alonso Correa, Gabriel Aramburú, denunció un error de los jueces durante el heat que enfrentó al peruano con Gabriel Medina, y que le costó la medalla de bronce a su representante.

Durante su conversación con el periodista de Exitosa Deportes, Piero Panduro, el experimentado técnico de surf manifestó sentirse más que fastidiado por las decisiones de los árbitros del duelo donde participó Correa.

"No estoy de acuerdo con lo que hicieron los jueces, en darle prioridad a Gabriel Medina. Hicimos un reclamo y la respuesta fue que el jefe de Prioridad tiene total autonomía, y que desde su punto de vista el competidor de azul llega antes que Alonso", reclamó.

Aramburú incluso señala que la equivocación del juez cambió todo el rumbo del heat, pues de darle prioridad al peruano, este seguramente hubiera sacado ventaja de su rival, y en consecuencia, ganado la medalla de bronce.

Sin embargo, y más allá de los errores, el entrenador del surfista peruano reiteró su orgullo y agradecimiento con Alonso, pues entregó todo hasta el final por su país.

"Estamos muy orgullosos de Alonso Correa en estos Juegos Olímpicos. Ha representado dignamente al Perú. Él no dejó de lucha, nunca perdió la concentración ni el ritmo", declaró.

Tras caer ante el francés Kauli Vaast por la semifinal de surf, Alonso conversó con el medio Duke Surf, y expresó sentirse bastante frustrado, a pesar que las posibilidades de clasificar a la final eran poquísimas.

"Es como es, creo que las oportunidades eran muy pocas, entonces quizás si no me iba en la última, hubiera sido distinto y en ese momento estaba más constante y nada. Intenté, hice lo mejor que pude y no hay nada que hacer con eso", detalló.