Usuarios en redes EXPLOTAN tras calificación de Alonso Correa en semifinales de surf: "¡Fue un robo!"

Tras su participación en las semifinales de surf en los JJ. OO. de París 2024, Alonso Correa se volvió tendencia, luego de que cayera ante su contendor francés Kauli Vaast, y posteriormente, contra el brasileño Gabriel Medina.

Ante ello, los usuarios de las redes sociales no pudieron evitar opinar en defensa del deportista peruano, cuestionando las calificaciones por parte de los jueces del evento, indicando que el tablista sufrió "un robo" durante la competencia.

Durante su participación por un pase a la final, Alonso Correa tuvo un buen desempeño, pese a los inconvenientes por las bajas olas que no permitieron al surfista mostrar sus habilidades al 100 por ciento.

Sin embargo, el puntaje total no fue el suficiente para vencer a Vaast, quien logró 10.96 puntos a diferencia de Correa, quien solo obtuvo 9.60. Con esta nota, el francés clasificaba a la final por la medalla de oro, mientras que el peruano tenia el chance de obtener la de bronce.

Pese a ello, durante su encuentro con el competidor brasileño, el escenario fue similar: olas no favorables y una puntuación menor, por lo que se notó el fastidio de Correa, algo que los cibernautas notaron con facilidad.

Tras caer ante Medina, Alonso consiguió el cuarto puesto, recibiendo halagos y felicitaciones en las redes sociales. Además, hubieron quienes no dudaron en criticar a los jueces, indicando que su puntuación habría sido un "tremendo robo".

Tras los resultado finales, plataformas como X y Facebook explotaron, al punto de cuestionar severamente la calificación que recibió Alonso Correa. En esa línea, diversos usuarios calificaron de "robo" el puntaje emitido por los jueces.

"Le robaron con la puntuación, a mi no me jo***, tuvo más peso el anfitrión y demoraron tanto para que le den esa puntuación", "Nada que reprocharle a Alonso Correa, lo dio todo" y "Alonso merecía más en su puntuación y el francés no merecía ese 5 los odioooooo. Un robo total" fueron algunos de los comentarios que los peruanos en la red manifestaron, evidentemente en solidaridad con el surfista.