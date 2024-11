Exmundialista asegura que la Selección Peruana no clasificará al Mundial: "Con este equipo de mie..."

La Selección Peruana se viene preparando para afrontar una nueva fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas donde tendrá a Chile y Argentina como rivales. Por ello, diversas figuras del fútbol peruano e incluso los que vistieron la camiseta del seleccionado patrio, ya se viene manifestando sobre lo que será estos importantes cotejos que podrían definir el futuro en su camino mundialista.

Ahora, un exmundialista se pronunció sobre la actualidad de la Bicolor expresando duros comentarios contra el colectivo y los jugadores. Como se recuerda, los dirigidos por Jorge Fossati se encuentran penúltimos en la tabla de posiciones son solo seis puntos acumulados a estas alturas de la competencia.

Durante una conversación con Best Cable, el exjugador de la Selección Peruana y Alianza Lima, José Velásquez, más conocido como el 'Patrón', destruyó el combinado nacional a solo días de una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'. El histórico volante aseguró que no se cuenta con jugadores que puedan hacer la diferencia por lo que ve imposible clasificar al Mundial 2026.

"Yo no creo que vayamos al Mundial. Ese equipo de m... no hay ningún jugador que marque la diferencia, ninguno. No pasa nada, cualquier equipo nos gana, así honestamente. Bolivia y Venezuela han mejorado y nosotros hemos involucionado. Está clarito", precisó.