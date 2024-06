¡Explotó! Ricardo Gareca responde fuertemente a peruanos: "Mi compromiso con Chile es absoluto"

Ricardo Gareca se cansó de los rumores alrededor de una posible salida de Chile, y respondió tajantemente a los peruanos que lo critican en una conferencia de prensa oficial de 'La Roja'.

El entrenador se refirió directamente a los presuntos problemas económicos que estaría pasando la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), y precisó que desconoce cualquier detalle financiero, pero que está comprometido con su equipo.

"Nunca entro en una polémica con el periodismo, no me interesa eso. No entro en polémicas con colegas, no entro en polémicas con jugadores, jamás me permitiría un tipo de esas cosas, porque represento, ni más ni menos, a una federación", señaló el 'Tigre'.