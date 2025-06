Expresidente de Conar asegura que fue mal anulado gol de Comerciantes ante Alianza: "No fue mano deliberada"

Este miércoles 18 de junio, Alianza Lima se puso al día en el Torneo Apertura al enfrentar en Trujillo a Comerciantes Unidos en un encuentro que dejó una gran polémica. Luego que Hernán Barcos pusiera arriba a los blanquiazules con un certera cabezazo, el elenco local logró la igualdad gracias a un tanto de buena factura de Matías Sen.

Sin embargo, Michael Espinoza fue llamado por sus asistentes ubicados en el VAR quienes le indicaron que esta jugada debía ser invalidada por la existencia de una mano en el inicio de la misma por parte de Bruno Portugal. Finalmente, luego de ser revisada en el monitor dentro del campo de juego, el colegiado desestimó el gol decretando la victoria para los dirigidos por Néstor Gorosito.

En esa línea, Exitosa conversó con el expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Winston Reátegui, para conocer sus sensaciones sobre esta polémica decisión. Aquí, el exjuez de línea descartó la posibilidad de que el árbitro haya anulado el gol de Comerciantes Unidos bajo el concepto de inmediatez la cual invalidad cualquier tanto si es que se cometió alguna falta en la jugada anterior.

El excomentaristas de L1 Max aseguró que el argumento de sus colegas para desconocer esta anotación fue por una mano deliberada del mencionado jugador en el inicio de la acción.

"Inmediatez no hay porque hubieron varias jugadas posteriores, hasta seis o siete. Lo que yo entiendo es que no fue por inmediatez fue porque ellos consideran que es una mano deliberada. Es por eso eso que Michael Espinoza al ser invitado al VAR, luego muestra la mano", inició.

Luego de esta explicación, Reátegui Vela aseguró que no considera que hubo mano deliberada de Portugal ya que solo se trató de un mal gesto técnico al intentar controlar el balón por lo que la jugada no debió ser anulado y el tanto tuvo que subir al marcador.

"Yo considero que no es una mano deliberada. El poco gesto técnico del jugador hace que el balón se eleve y el futbolista de Comerciantes Unidos tiene los brazos extendidos en una posición natural. Él es invitado al VAR no por inmediatez, sino por la mando deliberada cosa que no comparto", añadió.