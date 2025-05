CONAR revela audios del gol anulado de Hernán Barcos en el Atlético Grau vs. Alianza Lima

Alianza Lima volvió a tropezar en el Torneo Apertura luego del empate 1-1 ante Atlético Grau en el Estadio Nacional. Además del resultado, que los deja sin poder acercarse al líder del campeonato, el rendimiento del equipo es lo que continúa generando malestar en los hinchas blanquiazules.

Pero al igual que en los duelos anteriores, el choque ante los norteños dejó una polémica arbitral la cual fue protagonizada por Hernán Barcos. El 'Pirata' había anotado el empate para los dirigidos por Néstor Gorosito, pero la jugada fue anulada por el juez del encuentro luego que el VAR detectara una mano del delantero.

Luego de lo sucedido, la Comisión Nacional de Árbitros publicó los audios de los árbitros que determinaron que el tanto íntimo debió ser anulado. Como se recuerda, uno de los aspectos más criticados por los hinchas de Alianza Lima fue que la repetición utilizada no era tan clara como para determinar la infracción.

Pese a ello, los encargados del VAR se percataron de la mano de Hernán Barcos por lo que decidieron llamar a Edwin Ordóñez para que pueda revisar la jugada.

Luego de ello, y pese a que la imagen vista en la transmisión oficial no fue la mejor, el referí decidió anular la jugada la infracción ya señalada.

Como era de esperarse, el propio 'Pirata' se pronunció sobre la jugada en mención tras el final del partido. El argentino de 41 años señaló que dicha mano no existió y que en tal caso esta fue cometida por el defensor rival.

"El árbitro dice que me pega en la mano. Yo en ningún momento siento que me choca en la mano. Yo pienso que le toca en la mano al defensor, a mí no. Pero él dice que en el VAR se ve que me pega a mí en la mano y por eso invalida el gol. Son situaciones que pasan, lamentablemente está pasando últimamente mucho con nosotros", contó a la prensa.