¡Increíble! Winston Reátegui se enteró de su salida de Conar por la prensa mientras veía la final de la Champions

Mientras la afición futbolera del país miraba con atención la goleada por 5-0 que le propinaba PSG a Inter por la gran final de la Champions League, la Federación Peruana de Fútbol emitía un comunicado donde daba a conocer la destitución de Winston Reátegui como presidente de la Comisión Nacional de Árbitros.

Según lo indicado por la FPF, esta decisión se tomaba como parte de una profunda reestructuración en la Conar la cual venía siendo duramente criticada por distintos equipos de la Liga 1.

Ante ello, Exitosa Deportes conversó con el cesado Winston Reátegui para conocer los posibles motivos que llevaron a la Federación Peruana de Fútbol a tomar esta decisión. Tras varios minutos de conversación, el exjuez de línea reveló que nadie desde dentro de las oficinas de la FPF le comunicó oficialmente esta medida y que recién se enteró por la llamada de un periodista.

Incluso, expresó entre risas que estaba mirando la final de la Champions League entre PSG e Inter cuando recién le llegó unos mensajes confirmándole su salida de Conar.

"Me queda un sinsabor por que yo me enteré de que ya no era presidente (Conar) por algunos colegas de ustedes (prensa). Estaba viendo justo al PSG haciendo un gol y recibí una llamada, pero a los minutos recibí un WhatssApp donde se me comunicaba que ya no era presidente de Conar", indicó.