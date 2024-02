Fabián Bustos cuestiona el arbitraje contra UTC: "¿Por qué no se va a revisar el VAR?"

25/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de Universitario de Deportes ('U'), Fabián Bustos, cuestionó el arbitraje en el empate 0-0 ante UTC y señaló que no les cobraron un penal a favor.

En conferencia de prensa, el director técnico 'crema' recordó las declaraciones de Carlos Ramacciotti sobre Aldo Corzo y aseguró que ello condiciona las actuaciones de los jueces.

"Durante la semana hubo mucho comentario. Se condiciona con eso. Ya vi la jugada (del posible penal) y a mi entender es una falta clara. Después de eso viene la jugada de Calcaterra que también nos favorecía. Solo pregunto por qué no se va a revisar el VAR", declaró.

Asimismo, el estratega argentino criticó que el VAR no haya llamado al árbitro Daniel Ureta para que revise ciertas jugadas, no obstante, afirmó que eso no excusa para justificar el empate en Cajabamba.

"Yo veo todos los partidos y veo como sí revisan más el VAR con otros equipos. Esto igual no es excusa porque tenemos que meter los goles para ganar los partidos (...) Creo que lo merecimos ganar, el rival también juega", agregó.

Gran molestia

Tras el empate ante el 'Gavilán Norteño', Horacio Calcaterra aseguró que los dichos por el director técnico del cuadro cajamarquino son una falta de respeto y desaprobó la actitud de su compatriota.

"Es una falta de respeto que se hable del apellido de un jugador. No pude cruzarme con Carlos (Ramacciotti), pero se lo quería decir, porque cuando es sobre un jugador puntual, es una falta de respeto", declaró a L1 Max.

Asimismo, Calcaterra apuntó que ese tipo de comentarios condicionan a los árbitros previo a un partido y manifestó que "siempre dicen que nos favorecen a nosotros"

"Antes de los partidos siempre hablan, siempre dicen que nos favorecen a nosotros y eso condiciona. Cuando hablan que a un equipo lo favorecen, condicionan siempre a los árbitros. Me parece que hay que ser más justos y hay que ver cada fin de semana cómo se dan los partidos. Creo que hoy pudo haber sido una que otra falta, pero siempre condicionan cuando hablan antes", agregó.

¿Qué dijo Ramacciotti?

Como se recuerda, el entrenador argentino indicó que Corzo suele conversar demasiado con los jueces durante los encuentros y eso condiciona su labor al momento de arbitrar.

"A Corzo, lo único que le digo, si va a agarrar el silbato y va a dirigir el partido, que no juegue y haga de árbitro. No se lo vamos a permitir, nadie puede sacar ventaja de ese tipo. Tienen un equipazo, que dejen al árbitro tranquilo", sostuvo en una entrevista con L1 Radio.

De esta manera, Fabián Bustos criticó al arbitraje del partido ante UTC por no llamar al juez principal, Daniel Ureta, para que revise ciertas jugadas.