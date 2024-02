Fabián Bustos ganó juicio contra Santos por deuda ante el TAS: ¿Esto afectará a Universitario?

Fabián Bustos puede finalmente cerrar el complicado episodio legal que tuvo con su exequipo, el Santos de Brasil. El técnico de Universitario consiguió ganar el juicio, que tenía como eje central una demanda por falta de pago.

Según el periodista César Luis Merlo, los abogados de Fabián Bustos no tienen la intención de cerrar un acuerdo en buenos términos con el 'Peixe', que deberá abonar el gran monto de 1 millón 200 mil dólares, por haber incumplido el contrato del actual técnico 'crema'.

Este episodio se reinició el pasado jueves 1 de febrero, cuando Santos fue sancionado por FIFA con un 'transfer ban', que le impide fichar e inscribir a nuevos jugadores por el incumplimiento de las políticas de transferencias internacionales.

En ese sentido, Santos no podrá realizar fichajes o sumar refuerzos hasta que le pague el millonario importe al técnico argentino, que únicamente permaneció en el Brasileirao por cuatro meses.

Es necesario recordar que el paso de Bustos por Santos fue bastante malo, disputando 29 cotejos donde únicamente ganó en nueve oportunidades, empató la misma cantidad de veces y perdió ocho veces.

No es ninguna exageración decir que a pesar de tener poco tiempo dirigiendo el banquillo crema, Fabián Bustos ya se enamoró del equipo. Así lo demostró en una reciente entrevista

"Me encontré con una institución con mucho crecimiento y muy organizada no solo en fútbol, sino en prensa, marketing, logística, lugares de entrenamiento, el estadio que es hermoso. Me encontré con un plantel competitivo, una administración seria y organizada. Es muy difícil que llegues a un lugar que está bien. Soy un privilegiado", comentó Bustos.