Fabián Bustos reveló por qué Alex Valera fue suplente ante River Plate: ¿Qué dijo el entrenador?

El entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, reveló por qué Alex Valera fue suplente ante River Plate en el debut en la Copa Libertadores 2025.

En conferencia de prensa, el estratega argentino explicó que el delantero de la Selección Peruana no jugó por la seguidilla de partidos del cuadro 'merengue' y aseguró que él sabe cuando necesita del atacante.

Asimismo, el DT 'crema' comparó el tiempo de recuperación y preparación que tendrá para el partido contra Alianza Lima, con quien se enfrentará este sábado 5 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto al arbitraje, mencionó que en ciertos momentos experimentó frustración debido a algunas decisiones, aunque resaltó que no lograron alcanzar el nivel de desempeño esperado.

"Creo que los respetamos mucho a lo mejor, o no estuvimos bien en el primer tiempo en la intensidad que sí tuvimos en el segundo y que logramos equilibrar e intentar hacer lo que hacemos siempre cuando jugamos acá. Todo eso ayudado también porque para un lado eran faltas y para otro no", expresó.

En esa misma línea, el estratega argentino indicó que, en su opinión, en el gol de los 'Millonarios' hay un empujón que pudo ser cobrado, anulando el tanto del visitante.

"La frustración se produce cuando ves que hay cosas que empiezan a equilibrarse para un lado y para otro y no hay la misma justicia, el jugador siente esa frustración (...) En la jugada de gol para mí hay un empujón pero no quiero sonar a excusas. Para un lado era así y para el otro lado el arbitraje no era así", añadió.